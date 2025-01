Ionuț Chirilă a rememorat un incident din copilărie care putea avea consecințe tragice. Fostul tehnician al Academicii Clinceni a povestit cum o tentativă de a lustrui pantofii cu o cremă uscată a dus la un accident casnic de proporții.



Ionuţ Chirilă şi-a dat foc la casă

Chirilă a explicat că a încercat să încălzească o cremă de pantofi uscată direct pe aragaz, fără să-și dea seama de pericolul iminent. Combinația dintre compoziția chimică a cremei și flacăra aragazului a provocat o explozie care a distrus bucătăria și putea pune în pericol întreaga casă.



"O dată am avut o cremă de pantofi, voiam să-mi fac pantofii. Și am avut o cremă care era uscată. Nu am încălzit-o, am pus-o direct pe aragaz. Și când am dat drumul la aragaz, a sărit în aer toată casa cu aragaz cu tot.



Aia e chimică în combinație cu flama. A bubuit!", a povestit Ionut Chirilă, potrivit iamsport.ro.



CV-ul lui Ionuț Chirilă



La 58 de ani, Ionuț Chirilă are un CV bogat în fotbalul românesc, fiind la cârma unor echipe precum Electromagnetica București, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și Academica Clinceni.