Didier Deschamps a afirmat că simte "o emoţie deosebită" în ajunul ultimului său turneu major ca selecţioner al echipei de fotbal a Franţei, joi, la conferinţa de presă în care a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din 2026 (11 iunie - 19 iulie), relatează AFP.

Deschamps se retrage după turneul final din vară

Antrenorul naţionalei Franţei, care se va retrage din funcţie după turneu, după 14 ani la cârma "Les Bleus", îşi păstrează opţiunile deschise pentru viitor.

Cu toate acestea, el a subliniat că trebuie să rămână concentrat pe acest eveniment major, unde câştigătorul "Balonului de Aur", Ousmane Dembele, va juca un rol cheie în atac.

"Sunt conştient că trăiesc multe momente care sunt ultimele. Simt o emoţie deosebită.

Am tendinţa să-mi ascund emoţiile, mai ales în conferinţele de presă unde fiecare cuvânt poate fi interpretat greşit. Dar gestionez situaţia bine.

Ceea ce s-a făcut este în urmă şi s-a făcut destul de bine. Altfel, nu aş fi aici după 14 ani. Acum, toată energia mea este concentrată asupra acestei Cupe Mondiale.

Au fost luate decizii importante cu privire la lot, iar altele vor fi luate împreună cu Federaţia pentru a ne asigura că suntem în cele mai bune condiţii posibile", a spus Deschamps.

În ceea ce priveşte viitorul său după Cupa Mondială: "Nu exclud nimic. Sunt disponibil, toată lumea ştie asta. Voi vedea asta mai târziu", a răspuns Didier Deschamps unui jurnalist italian care l-a întrebat dacă poate prelua conducerea Squadrei Azzurra.

Problema Kylian Mbappe

Referitor la poziţiile lui Kylian Mbappe într-un interviu pentru Vanity Fair, selecţionerul a afirmat:

"Când vorbeşte pe teren, atunci este perfect. Nu voi judeca jucătorii.

Există libertate de exprimare, pentru voi, dar şi pentru jucătorii mei. Nu le voi spune să nu vorbească. Ei ştiu că sunt subiecte sensibile. Dar dacă nu vorbesc, ne întrebăm de ce. Şi dacă vorbesc, ne întrebăm de ce. El a vorbit.

Kylian este fotbalist, dar şi cetăţean. Eu nu voi vorbi (despre aceste subiecte politice), dar ei nu trebuie să facă acelaşi lucru. Nu îi judec", a adăugat Deschamps.

În privinţa lui Ousmane Dembele, selecţionerul a precizat că "Ousmane a trebuit să proceseze prin tot ce a trecut. A avut probleme fizice şi le-a gestionat. Este aici în această ultimă etapă acum. Este câştigătorul Balonului de Aur şi, având în vedere ceea ce face, evident că va avea un rol important în echipă", conform Agerpres.

Absența lui Camavinga, explicată de selecționer

"Camavinga vine după un sezon dificil, în care a jucat mai puțin din cauza accidentărilor. Este încă tânăr.

Am decizii de luat, trebuie să am o structură a lotului cu care să lucrez. Dar îmi pot imagina dezamăgirea lui în seara asta. Astăzi, are dreptul să fie supărat pe mine.

Am ales un grup. Nu neapărat cei mai buni 26 de jucători. Este o echipă echilibrată. Unii jucători nu vor juca, alții vor juca foarte puțin. Scopul nu este să pierdem pe nimeni. Abilitățile umane sunt necesare pentru un turneu ca acesta", a spus Deschamps despre jucătorul lui Real Madrid, neconvocat pentru FIFA World Cup 2026, conform Eurosport.

Franța, în grupă cu Senegal, Irak și Norvegia

Franţa va debuta pe 16 iunie, contra Senegalului, în New Jersey, după care va întâlni Irakul (22 iunie) şi Norvegia (26 iunie), în Grupa J.

Până la turneul final (11 iunie-19 iulie), lotul lui Deschamps se va reuni pe 29 mai, la Clairefontaine, având programate două meciuri amicale, cu Cote d'Ivoire, pe 4 iunie, la Nantes, şi cu Irlanda de Nord, pe 8 iunie, la Lille, înainte de a începe cantonamentul de la Boston, pe 10 iunie.

Lotul Franței pentru Cupa Mondială din 2026

Portari:

Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Fundași:

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Al-Hilal), Théo Hernandez (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)

Mijlocași:

N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Atacanți:

Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter)