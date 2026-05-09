OUT de la Inter! Primul jucător la care Chivu renunță după titlu

OUT de la Inter! Primul jucător la care Chivu renunță după titlu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu (45 de ani) a scris istorie la primul sezon ca antrenor la Inter Milano, reușind să câștige titlul de campion.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoBenjamin PavardOlympique Marseilletransfer inter milano
Din articol

Sezonul nu s-a terminat pentru echipa de pe ”Meazza”, care este calificată și în finala Coppa Italia, cu șanse bune de a face ”dubla” pentru prima oară după 16 ani. Între timp, conducerea clubului se gândește deja la sezonul următor, în care Chivu ar urma să aibă obiective mărețe.

Pe lângă un nou Scudetto, antrenorul român va avea ca obiectiv și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League. Pentru asta i se va da ”mână liberă” în perioada de mercato, iar una dintre deciziile sale este de a renunța la Benjamin Pavard (30 de ani).

Inter a decis: Benjamin Pavard, OUT din sezonul următor!

Fostul campion mondial a fost împrumutat de Inter în acest sezon la Olympique Marseille, dar francezii nu-i vor achita clauza de transfer definitiv. Proaspăta campioană a Italiei nu-l va păstra în lotul pentru sezonul următor, astfel că acesta urmează să fie vândut, anunță Fabrizio Romano.

Rămâne de văzut ce sumă va solicita Inter în schimbul fundașului care poate evolua atât în bandă dreaptă, cât și în centrul apărării. În contractul de împrumut cu Marseille ar fi avut o clauză de transfer definitiv pentru 15 milioane de euro.

Pavard este un fotbalist cu un CV impresionant. Este crescut de Lille, iar în cariera sa a evoluat timp de șapte ani în Germania, la Stuttgart și Bayern Munchen. În 2023 a fost transferat pentru 32,4 milioane de euro de Inter Milano.

Lazio - Inter Milano, 13 mai, ora 22:00 | Chivu poate face ”dubla” în Italia!

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au realizat „dubla” în Italia până acum, iar Cristi Chivu li se poate alătura.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
ARTICOLE PE SUBIECT
Jose Mourinho l-a descris în trei cuvinte pe Cristi Chivu
Jose Mourinho l-a descris în trei cuvinte pe Cristi Chivu
ULTIMELE STIRI
Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României
Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Oțelul Galați - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00 | Luptă acerbă în evitarea retrogradării
Oțelul Galați - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00 | Luptă acerbă în evitarea retrogradării
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor



Recomandarile redactiei
Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României
Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Daniel Pancu, întrebat frontal: ”E adevărat că plecați la Rapid?” + ”Cine mai face asta să mă sune! Am fost în groapa cu lei”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Leo Messi, categoric: ”E cel mai bun din noua generație, n-am nicio îndoială”
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!
Răsturnare de situație: FCSB primește o lovitură dură înaintea barajului pentru Conference League
Răsturnare de situație: FCSB primește o lovitură dură înaintea barajului pentru Conference League
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Ce se petrece cu fotbalistul lui Chivu de 20.000.000€, împrumutat în Ligue 1: ”Se va întoarce dacă se întâmplă asta”
Ce se petrece cu fotbalistul lui Chivu de 20.000.000€, împrumutat în Ligue 1: ”Se va întoarce dacă se întâmplă asta”
Convocarea de urgență! Fotbalistul ia primul zbor să se antreneze alături de națională
Convocarea de urgență! Fotbalistul ia primul zbor să se antreneze alături de națională
CITESTE SI
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

stirileprotv Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

stirileprotv Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!