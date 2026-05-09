OUT de la Inter! Primul jucător la care Chivu renunță după titlu

Sezonul nu s-a terminat pentru echipa de pe ”Meazza”, care este calificată și în finala Coppa Italia, cu șanse bune de a face ”dubla” pentru prima oară după 16 ani. Între timp, conducerea clubului se gândește deja la sezonul următor, în care Chivu ar urma să aibă obiective mărețe.

Pe lângă un nou Scudetto, antrenorul român va avea ca obiectiv și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League. Pentru asta i se va da ”mână liberă” în perioada de mercato, iar una dintre deciziile sale este de a renunța la Benjamin Pavard (30 de ani).

Inter a decis: Benjamin Pavard, OUT din sezonul următor!

Fostul campion mondial a fost împrumutat de Inter în acest sezon la Olympique Marseille, dar francezii nu-i vor achita clauza de transfer definitiv. Proaspăta campioană a Italiei nu-l va păstra în lotul pentru sezonul următor, astfel că acesta urmează să fie vândut, anunță Fabrizio Romano.