Vicecampioană mondială și participantă la Jocurile Olimpice de la Paris, Lăcrămioara Perijoc (31 de ani) a făcut primii pași în box acasă, la Suceava. Descoperită de antrenorul Doru Iftime, Lăcrămioara a avut o ascensiune rapidă. În 2022, a cucerit medalia mondială de argint, prima medalie a boxului feminin românesc la Mondiale după 2008, an în care Adriana Hosu a obținut argintul, iar Paraschiva Fetti, medalia de bronz.

Drumul sportivilor români către succes are în spate, de cele mai multe ori, copilării grele.

Sportivă care are în palmares un titlu european, obţinut în 2019, în Spania, la Madrid, Perijoc nu s-a declarat prea afectată de faptul că a fost eliminată de la Jocurile Olimpice de la Paris, precizând că a fost mândră că a reprezentat România la o astfel de competiție, cea mai importantă în multe discipline sportive.

La începutul acestui an, Lăcrămioara Perijoc a cucerit medalia de aur la turneul Boxam Elite, găzduit de localitatea spaniolă La Nucia, după ce a învins-o în finala categoriei 57 de kilograme pe englezoaica Vivien Parsons. România a obținut alte două medalii de argint la acel moment, prin Claudia Nechita (categoria 60 de kilograme) şi Mihaela Bădescu (categoria 52 de kilograme).

Invitată în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, sportiva a rememorat toate acele momente de la Paris, dar și de la alte competiții, însă ”a ieșit din ring” și a povestit și cum i-a fost drumul până aici, cu sacrificiile pe care a fost nevoită să le treacă.

Lăcrămioara Perijoc nu a uitat de unde a plecat, care i-au fost greutățile în copilărie și are o relație strânsă cu părinții. Cu banii pe care i-a luat după ce a ieșit vicecampioană mondială, ea a făcut o fântână în curtea părinților.



”Premiul care mi-a rămas în minte... sunt două premii cu care am făcut ceva ce îmi rămâne în minte. Medalia de la Campionatul European din 2019, singura mea medalie de aur, a fost donată pentru programul Speranța nu moare de cancer și sunt foarte mulțumită de ce am făcut cu ea.



Țin minte și premiul în bani primit de la Campionatul Mondial. Am făcut o fântână în curtea părților. Noi nu aveam fântână când eram mici, căram de departe, era foarte greu. Era greu să cari apă și să uzi ce era nevoie în curte.



Am spus că atunci când îmi voi permite, voi face una în curte. Am câștigat niște bani cu care am putut să fac asta. Părinții mei sunt recunoscători și acum.

Uneori, vara seca fântâna de la care luam apă și trebuia să mergem mult mai departe, la altă fântână. Era foarte, foarte greu!”, a spus Lăcrămioara Perijoc în emisiunea Poveștile Sport.ro.