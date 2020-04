Lista posibililor adversari pe care ii poate avea FCSB in Champions League, potrivit ultimului scenariu UEFA! Peste cine pot da ros-albastrii

Peste cine ar putea da FCSB in Champions League, potrivit ultimului scenariu lansat de UEFA.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, si-a reluat ideea in cadrul sedintei organizate prin video cu oficialii celor 55 de federatii membre, in care le recomanda acestora incheierea campionatelor si cupelor interne pe teren.

In cazul in care va fi imposibila reluarea campionatelor in timp util astfel incat sa nu afecteze sezonul urmator, UEFA ia in considerare un plan care ar putea starni numeroase conflicte.

Conform The Sun, forul continental ar putea numi echipele clasificate in cupele europene cu ajutorul coeficientului UEFA, fara sa ia in calcul clasamentele. Daca acest lucru se va intampla, FCSB ar urma sa joace in preliminariile UEFA Champions League fiind echipa cu cel mai bun coeficient.

Lista posibililor adversari pentru FCSB în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor



The New Saints (Ţara Galilor) – 7,000

Suduva (Lituania) – 6,750

Zrinjski Mostar (Bosnia) – 6,250

Alashkert (Armenia) – 6,000

Kukesi (Albania) – 5,500

Valletta (Malta) – 5,250

Lincoln Red Imps (Gibraltar) – 5,250

Dinamo Tbilisi (Georgia) – 4,750

Djurgardens (Suedia) – 4,550

Buducnost (Muntenegru) – 4,250

Flora Talinn (Estonia) – 4,000

Dinamo Brest (Belarus) – 3,775

Riga (Letonia) – 3,500

KI Klaksvik (Insulele Feroe) – 2,750

KuPS (Finlanda) – 2,500

KR (Islanda) – 2,500

o echipă venită din turul calificărilor

Posibili adversari pentru FCSB în turul 2 preliminar



Legia Varşovia (Polonia) – 17,000

Maccabi Tel Aviv (Israel) – 16,500

Molde (Norvegia) – 15,000

NK Maribor (Slovenia) – 14,000

Sheriff Tiraspol (Moldova) – 12,750

FC Fehervar (Ungaria) – 10,500

Spartak Trnava (Slovacia) – 8,500

Dundalk (Irlanda) – 8,500

Dudelange (Luxemburg) – 8,250

Shkendija Tetovo (Macedonia) – 7,250

Posibili adversari pentru FCSB în turul 3 preliminar



FC Basel (Elveţia) – 54,500

Olympiacos (Grecia) – 43,000

FC Copenhaga (Danemarca) – 38,000

Celtic (Scoţia) – 34,000

Viktoria Plzen (Cehia) – 34,000

Dinamo Zagreb (Croaţia) – 33,500