"Bucurați-vă cât timp mai sunt pe teren!". Zlatan Ibrahimovic nu a lăsat glumele la o parte nici când a vorbit despre retragere

Revenit la prima reprezentativă, Zlatan Ibrahimovic (40 de ani) a participat la conferința de presă care a avut loc înainte de meci, conferință în cadrul căreia a fost întrebat și despre o posibilă retragere.

"Nu vreau să regret nimic mai târziu. Încerc sa trăiesc totul la maxim. Tocmai am lansat o carte în care am explicat că sunt panicat în legătură cu retragerea. Am acea mică temere: 'Ce se va întâmpla după?'.

Știu că voi avea multe oportunități diferite după, știu că voi primi multe oferte. Dar acea adrenalină pe care o am când mă urc în avion nu o primesc de nicăieri altundeva. De asta am această panică.

Voi continua cât timp pot și cât timp mă face fericit, dar este și vorba de a mă simți bine. Voi sunteți cei care veți simți tristețe când mă opresc.

Bucurați-vă cât timp mai sunt pe teren. Nu veți mai vedea din nou ceva la fel. Îl veți vedea pe Elanga, dar nu-l veți mai vedea niciodată pe Ibrahimovic", a declarat atacantul suedez, citat de Marca.

Zlatan Ibrahimovic, aproape de un nou contract cu AC Milan

Pentru încă un an de contract pe San Siro, Milan îi propune lui Ibrahimovic un salariu anual de 2,5 milioane de euro, față de 7 milioane, cât încasează în prezent, anunță Tuttomercatoweb. Totuși, italienii anunță că prelungirea contractului va fi realizată doar dacă "atacantul va fi bine din punct de vedere fizic și va fi capabil să joace încă un sezon la un nivel bun".

În cazul în care își va prelungi înțelegerea cu încă un sezon, Ibrahimovic ar urma să fie sub contract cu AC Milan până la aproape 42 de ani, vârstă pe care o va împlini în octombrie 2023.

92 de goluri a marcat Ibrahimovic la AC Milan în 151 de meciuri (2010 - 2012 și 2020 - prezent)