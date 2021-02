BREAKING NEWS | Verdictul medicilor dupa operatia suferita de Alibec! Cat va lipsi atacantul lui Kayserispor! Anuntul oficial al clubului

Alibec s-a accidentat acum cateva saptamani, iar luni a aflat pe ce perioada va lipsi.

Dupa accidentare, fostul atacant al lui Astra s-a operat in Turcia. "A fost o teleconferinta cu Denis Alibec, doctorul din Spania si staff-ul nostru tehnic si medical. Am fost incantati de ambitia lui Ailbec de a reveni cat mai repede pe teren si de faptul ca operatia a avut succes. Perioada de recuperare este estimata la 10 saptamani", a fost anuntul oficialilor de la Kayserispor.

Pentru Dan Petrescu sunt si vesti bune, Silviu Lung jr revenind la antrenamente, dupa ce si portarul roman a lipsit o perioada mai lunga din cauza problemelor medicale. Petrescu nu si-a ascuns insa nemultumirea pe care o are, legata de starea gazonului de la Kayserispor, si a discutat cu patroana clubului despre acest aspect.

"Deoarece obiectivul nostru este mentinerea in prima liga, un punct pe terenul lui Erzurumspor este unul pretios. Am vazut la lucru si noile achizitii. Eu cred ca vom arata din ce in ce mai bine ca joc in cel mai scurt timp.Am avut o discutie cu antrenorul si cu jucatorii. S-au plans de starea gazonului si au dreptate. Si sezonul trecut am pierdut puncte importante pe teren propriu", a fost declaratia patroanei de la Kayserispor, pentru site-ul oficial al clubului.