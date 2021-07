BREAKING NEWS | Turcii vor neaparat sa transfere un roman! Morutan si Stanciu se lupta pentru "numarul 10" al celor de la Galatasaray

Gica Hagi ar putea avea un urmas la Galatasaray in aceasta vara.

Romanii au scris istorie la Galatasaray, fie ca vorbim de Gica Hagi sau Gica Popescu, iar turcii nu uita asta si cauta mereu cei mai talentati fotbalisti autohtoni. Acum, formatia antrenata de Fatih Terim ii are in vizor pe Nicolae Stanciu, in prezent la Slavia Praga, si pe Olimpiu Morutan, fotbalistul FCSB-ului.



Fanatik spune ca dintre cei doi vrea Galatasaray sa-si aleaga un "numar 10" pentru stagiunea urmatoare. Stanciu este fotbalistul cu experienta mai mare, care a avut cifre exceptionale in sezonul precedent in Cehia, iar pretul sau ar fi sub cel pe care FCSB l-ar vrea pe tanarul jucator al ei.

Morutan a fost la primul sezon in care a fost folosit titular in majoritatea partidelor, iar cresterea sa in joc s-a vazut, acesta fiind urmarit de mai multe cluburi din strainatate, printre care si Inter Milano, dupa cum a anuntat presa. Totusi, Gigi Becali nu vrea sa se desparta asa usor de fotbalistul sau, iar pretul este de 15 milioane de euro, dupa cum patronul echipei bucurestene a anunta in trecut.