Veste uriasa pentru fanii Farului! Se pune la cale o colaborare intre clubul constantean si Galatasaray! Gica Popescu: "Detaliile si directiile urmeaza sa le stabilim"

Presedintele Farului Constanta, Gica Popescu, a facut, marti, un anunt important pentru fanii gruparii dobrogene: clubul alb-albastru ar putea colabora cat de curand cu Galatasaray Istanbul.

"VECHI PRIETENI, POATE VIITORI PARTENERI

In zilele petrecute la Istanbul, eu si Gica Hagi am avut placerea de ne intalni cu noul presedinte al clubului Galatasaray, domnul Burak Elmas. Un vechi prieten. In anii de glorie ai nostri si ai clubului, era membru in board-ul Galatasaray.

Am povestit din trecut, am discutat despre o posibila viitoare colaborare intre Farul si Galatasaray. Detaliile si directiile urmeaza sa le stabilim.

Ar inseamna o onoare pentru noi: din prieteni sa devenim colaboratori ai marelui club de pe Bosfor", a scris, pe contul sau de Facebook, Gica Popescu.

Recent, Gica Hagi si Gica Popescu s-au deplasat la Istanbul. Cei doi au asistat la antrenamentele echipei Galatasaray si au discutat cu sefii clubului turc despre organizarea unui meci amical intre Farul si formatia galben-rosie.

De asemenea, Hagi si Popescu au luat parte la realizarea unui documentar despre istoria clubului Galatasaray.