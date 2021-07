"Exista posibilitatea sa jucam in septembrie!" Amical de lux pentru Farul cu Galatasaray! Ce a spus Popescu despre interesul turcilor pentru jucatorii romani

Gica Hagi si Gica Popescu au fost la Istanbul, acolo unde au mers la baza de antrenament a lui Galatasaray.

Cei doi au fost chemati de oficialii clubului pentru a participa la un documentar realizat de Netflix, despre istoria lui Galatasaray. Revenit in tara, Gica Popescu a vorbit despre vizita din Turcia si a dezvaluit ce au discutat el si Hagi cu Faith Terim, si totodata a spus ca Farul ar putea juca un amical cu echipa turca.

"Am fost invitati pentru un documentar pentru Netflix, despre istoria lui Galatasaray, din perioada in care am jucat noi si in special despre Fatih Terim. Fiecare revedere cu Mister este un moment de bucurie pentru ambele parti, am depanat amintiri, ne-am adus aminte despre perioada frumoasa pe care am avut-o la Galatasaray, am vorbit despre fotbal, am stat cateva ore impreuna.

Ca spirit este neschimbat si au trecut anii si peste dansul. A semnat recent un nou contract, pe o perioada de trei ani de zile, deci Gica mai are de asteptat.

Am vorbit de mai multi jucatori romani, in aceste ore in care am stat cu dansul, din pacate Galatasaray nu trece printr-o perioada financiara tocmai buna, cum de altfel, nicio echipa din Europa, din cauza pandemiei nu traverseaza o perioada financiara buna.

Am vorbit, exista posibilitatea sa jucam in septembrie un meci amical cu ei. Mister ar fi vrut sa jucam ieri, dar nu ne-am corelat agendele si nu am jucat, o vom face in septembrie probabil", a spus Gica Popescu la revenirea in tara.

Intrebat despre alte mutari pregatite la Farul, acesta a dezvaluit ca vor mai urma si alte transferuri, dar si plecari de la club.

"Probabil vom mai renunta la jucatori, cum de asemenea, probabil vom mai aduce jucatori in perioada urmatoare. Aducem doar jucatori buni, nu jucatori slabi. Stiti ce minuni a facut in trecut cu jucatori care erau terminati, i-a adus la echipa nationala. Este un lucru pe care Gica il face foarte bine, m-as bucura sa il faca in continuare, sunt convins ca are capacitatea asta, dar eu vreau sa aducem jucatori care sa intre titulari", a adaugat acesta.