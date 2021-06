Dinamo pierde la limita amicalul verii cu Galatasaray! "Scarita" lui Nemec a fost cel mai frumos gol al meciului

Dinamo a pierdut cu 1-2 amicalul cu Galatasaray.

Actionarii DDB au reusit sa stranga bani pentru a-i trimite pe jucatorii lui Dusan Uhrin in cantonamentul din Turcia. Duminica, Dinamo a avut parte de un amical de gala, in compania lui Galatasaray. Chiar daca teoretic diferenta de valoare este mare intre cele doua echipe, 'cainii' au reusit sa faca o partida buna si au pierdut la limita, 1-2, in fata turcilor.

Primul gol al meciului a venit in minutul 37, cand Galatasaray a beneficiat de o lovitura libera la limita suprafetei de pedeapsa. Aytac a pacalit intreg zidul lui Dinamo, a sutat puternic pe jos si Esanu a fost invins.

Galatasaray 1-0 Dinamo Bükreş

37' ⚽ Aytaç Kara

Dinamovistii au egalat la doar 4 minute de la startul reprizei a doua. Baietii lui Dusan Uhrin au construit o actiune frumoasa care s-a soldat cu golul lui Nemec. Atacantul slovac a fost servit ideal de Robert Moldoveanu, l-a lobat pe portarul turc si dus scorul la 1-1.

Golul victoriei a fost marcat din penalty. Ehmann a comis un fault in careu si i-a dat ocazia lui Aytac sa faca dubla. Mijlocasul turc a sutat plasat in stanga lui Esanu si dus scorul la 2-1.

Intreg meciul Galatasaray 2 - 1 Dinamo:

