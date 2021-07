Imagini senzationale cu Popescu si Hagi in prim-plan! Cei doi s-au intalnit cu Fatih Terim, antrenorul alaturi de care au scris istorie la Galatasaray

Doi dintre cei mai mari fotbalisti romani din istorie continua sa ramana puncte de reper pentru sportul autohton.

Gica Popescu si Gica Hagi se afla cu echipa in cantomanet in Turcia, iar acestia nu au ratat prilejul de a viziona o partida amicala a lui Galatasaray. Acolo, cei doi s-au intalnit cu Fatih Terim, fostul lor antrenor, care s-a bucurat sa-i vada pe romani.



Cei 3 au reusit sa castige impreuna Cupa UEFA la Galatasaray in sezonul 1999-2000, dupa o partida in care s-au impus la loviturile de departajare in fata celor de la Arsenal, iar Claudio Taffarel, portarul brazilian al turcilor, a fost ales omul meciului.

In imaginile surprinse pe pagina de facebook a clubului turc apare si Arda Turan, fotbalistul pe care Hagi l-a promovat la prima echipa, pe vrea cand o pregatea pe Galatasaray, iar romanul a avut o relatie speciala cu fostul jucator al Barcelonei.