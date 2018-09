Brazilia a facut show cu El Salvador! Debut dupa 8 ani pentru un jucator, Neymar a inscris si se apropie de Ronaldo! VIDEO

Nationala Braziliei a castigat clar partida amicala disputata in Maryland.

Eliminata in sferturi de la Cupa Mondiala, Brazilia incepe un nou drum cu un succes categoric in fata celor de la El Salvador, scor 5-0. Neymar a deschis scorul dupa un penalty scos de Richarlison in minutul 4 - jucatorul transferat de Everton a reusit apoi o dubla in minutele 16 si 50. Celelalte goluri au fost reusite de Coutinho si Marquinho.

Neymar, cel care a pasat la 3 dintre golurile Braziliei, a ajuns la cota 59 pentru nationala Brazilie, cu 3 mai putin decat "fenomenul" Ronaldo si cu 18 mai putin decat golgheterul all-time, Pele. Un moment special a fost reprezentat de debutul portarului Neto. Acesta a fost convocat prima data in urma cu 8 ani si a fost pe banca la 25 de partide in aceasta perioada, fara sa joace vreun minut pana aseara.

Brazilia va juca in octombrie alte 2 partide amicale - mai intai la Jeddah contra Argentinei, si apoi cu Arabia Saudita.