Incredere totala in Neymar! A devenit omul numarul 1 in vestiar | Anuntul OFICIAL

Fotbalistul lui PSG a fost desemnat drept capitanul permanent al nationalei Braziliei.

Banderola a fost purtata recent de Marcelona, Miranda sau Thiago Silva, dar Neymar a fost de fiecare data o voce importanta a vestiarului.

Fostul fotbalist de la Barcelona si Santos a debutat la echipa nationala in 2010 si a strans 57 de goluri in 90 de prezente.

BREAKING NEWS:

Tite has officially confirmed that Neymar JR is Brazil's permanent captain from now on. pic.twitter.com/1RhTiVV5vE