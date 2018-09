"Neymar plangaciosul!" Starul lui PSG s-a razbunat pe fanii adversi! Ce a facut dupa ce a marcat

PSG a castigat in ultima etapa cu 4-2 pe terenul celor de la Nimes - Neymar, Di Maria, Mbappe si Cavani au marcat golurile pentru PSG. Brazilianul a deschis scorul si le-a raspuns fanilor care l-au tachinat in startul partidei.

Neymar s-a dus direct catre peluza fanilor gazda unde era afisat un banner cu mesajul "Neymar plangaciosul" in timp ce mima ca plange. Neymar s-a oprit apoi pentru poza langa banner.

Cel mai scump jucator din toate timpurile, Neymar a fost criticat la Cupa Mondiala pentru momentele in care a amplificat faulturile facute asupra sa.

Neymar scored and immediately ran over to celebrate in front of a banner calling him a "cry baby." pic.twitter.com/PIgjcFFPHt