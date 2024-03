Messi, neconvocat la națională? Argentina rămâne fără două vedete înainte de meciurile amicale din SUA

Argentina, campioana mondială în exercițiu, se va întâlni vineri, 21 martie, cu El Salvador și pe 27 martie, cu Costa Rica. Costa Rica.

Motivul amicalelor cu El Salvador și Costa Rica. este pregătirea jucătorilor pentru Copa America 2024, ce va avea loc chiar în Statele Unite ale Americii, pe perioada lunilor iunie-iulie.

Lionel Messi nu ne va onora cu prezența pentru aceste două meciuri amicale. Căpitanul Argentinei va lipsi din cauză că nu este "match fit", acesta suferind leziuni musculare.

Major League Soccer(MLS), a publicat pe rețelele de socializare, o listă cu jucătorii din campionatul intern, ce sunt convocați la echipele naționale, iar superstarul nu se afla pe ea.

AFA(Asociația Argentiniană de Fotbal) încă nu a dat informații pe acest subiect.

???? Hernan Klaus????️: The idea is for Messi to recover during the international break so that he does not suffer from the same problem in the upcoming matches, whether with Miami or Argentina. pic.twitter.com/CGLVYchylV