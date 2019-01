Asteptat la FCSB, Bogdan Stancu este aproape de a semna cu o noua echipa: "Vrea mult sa ajunga la noi!" Unde va juca

Bogdan Stancu se intoarce la echipa la care a jucat timp de 4 ani.

Plecat de la Bursaspor la finalul lui 2018, Bogdan Stancu este aproape de a semna cu Genclerbirligi, echipa la care a avut cea mai buna perioada in Turcia. Stancu a jucat intre 2013 si 2017 la Gencler, reusind sa inscrie 34 de goluri in 91 de partide.

Antrenorul echipei a confirmat ca Stancu este aproape de a reveni la Gencler. Stancu a fost dorit in aceasta iarna si de FCSB.



“Vrem sa aducem un jucator care sa aduca un plus. Stancu vrea mult sa semneze cu noi. Mai sunt doar mici detalii, asa cred. Am colaborat si inainte cu el. Consider ca este un jucator potrivit pentru echipa noastra, din punct de vedere al caracterului, varstei si profilului de fotbalist” a declarat antrenorul celor de la Genclerbirligi, Erkan Sozeri, citat de Sabah.