Becali a incercat sa dea lovitura cu un atacant de MILIOANE! "Nea Gigi, eu vreau sa vin!" Cand se poate face transferul lui Bogdan Stancu

Becali a vrut sa-l aduca pe Bogdan Stancu in aceasta iarna.

Atacantul are insa o varianta mult mai buna si ramane cel putin inca un sezon in strainatate, anunta Becali. Stancu ia nu mai putin de 1,3 milioane intr-un an!



"Am incercat sa-l iau pe Bogdan Stancu, mi-a dat raspuns ieri ca mai ramane un an in Turcia. A zis ca el ar veni, dar a vorbit cu familia. Avea oferta 400.000 la semnatura si 900.000 pe an. Mi-a zis ca vrea la Steaua, dar s-a consultat cu familia si au hotarat sa mai ramana un an prin Turcia", a spus Becali la Digisport.