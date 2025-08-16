La ce se întâmplă cu Newcastle, probabil, în curând, șefii clubului vor face tot posibilul pentru a ajunge la o despărțire amiabilă de atacantul suedez. Pentru că, de când părțile sunt într-un conflict tot mai mare, Newcastle e în picaj!

Dorit de Liverpool, Isak a abandonat echipa cu care e sub contract până în iunie 2028, pentru a-și forța transferul sub comanda lui Arne Slot. Și, în absența vârfului de 25 de ani, Newcastle a devenit o formație „impotentă“.

Astăzi, în prima etapă din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, Newcastle a avut un debut dezamăgitor: 0-0 cu Aston Villa, în deplasare. Dar nu atât rezultatul acesta e problema celor de la Newcastle, ci faptul că el prelungește o situație destul de gravă!

Concret, în ultimele șase partide jucate în Premier League fără Isak pe teren, Newcastle n-a bătut pe nimeni: 4 egaluri, 2 înfrângeri.

Mai mult decât atât, în ultimele patru meciuri de campionat, în care a lipsit Isak, Newcastle n-a dat gol. Asta deși a avut, în total, 75 de șuturi pe poartă și spre poartă!

Văzând această situație, englezii au început să vorbească despre „blestemul“ Isak pentru Newcastle, care se confruntă cu un caz demn de Dosarele X ale fotbalului.

În 109 apariții, la Newcastle, Isak a adunat 62 de goluri și 11 pase de gol.

