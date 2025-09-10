GALERIE FOTO Barcelona va juca în următorul meci din La Liga pe un stadion de 6.000 de locuri!

Barcelona va juca în următorul meci din La Liga pe un stadion de 6.000 de locuri!
FC Barcelona, campioana Spaniei în exerciţiu, a amânat revenirea pe stadionul său, Camp Nou, unde au loc lucrări, anunţând că următorul meci din LaLiga, duminică împotriva Valenciei, se va juca pe stadionul Johan Cruyff, cu o capacitate de 6.000 de spectatori.

BarcelonaBarcelona - valenciajohan cruyff stadium
Barça intenţiona să redeschidă stadionul duminică, cu o capacitate redusă, de 27.000 de spectatori, dar nu a obţinut autorizaţiile necesare din partea primăriei. „Clubul lucrează activ pentru a obţine autorizaţiile administrative necesare pentru deschiderea Spotify Camp Nou în următoarele săptămâni”, a precizat clubul catalan, care iniţial viza o redeschidere la sfârşitul anului 2024.

Barcelona va juca în La Liga cu Valencia pe un stadion de 6.000 de locuri!

În continuare în deficit financiar, Barça „mulţumeşte membrilor, fanilor şi suporterilor săi pentru înţelegere şi sprijinul acordat în timpul acestui proces complex”, fără a stabili un nou obiectiv. De doi ani, gigantul spaniol îşi disputa meciurile pe teren propriu pe stadionul olimpic din Montjuic, în timpul lucrărilor de renovare a miticului său stadion.

Însă acestea au fost întârziate de probleme legate de autorizaţii şi de plângeri ale muncitorilor cu privire la condiţiile de muncă. Clubul nu şi-a reînnoit însă contractul de închiriere cu primăria din Barcelona, lăsând ca singură opţiune de retragere micul stadion Johan Cruyff, cu o capacitate de 6.000 de locuri şi situat în centrul de antrenament Blaugrana.

Acest stadion, care este deocamdată prea mic pentru a fi omologat de Liga, găzduieşte în special meciurile echipei feminine şi ale echipei Barça Athletic, din divizia a treia, scrie News.ro.

Clubul Blaugrana, care încă speră ca lucrările să fie finalizate în vara anului 2026, va trebui să găsească o soluţie şi pentru disputarea meciurilor din Liga Campionilor. Costul acestui proiect de extindere, care va duce capacitatea stadionului la 105.000 de locuri, ar trebui să ajungă la 1,5 miliarde de euro.

Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Supercomputerul OPTA a decis! Ce șanse are Vlad Dragomir să c&acirc;știge Champions League cu Pafos
Mircea Lucescu și Gigi Becali, confruntare &icirc;n direct: Care e pl&acirc;ngerea ta? / &Icirc;ți reproșez că n-au jucat Baiaram sau Mitriță!
FRF &icirc;l bagă &icirc;n ședință pe Mircea Lucescu! Decizia selecționerului
Spectacolul s-a terminat, măștile au căzut! 5 cauze ale dezastrului din Cipru, unde am văzut cine e Rom&acirc;nia cu adevărat
Mircea Lucescu, demis de la națională? Răspunsul lui Raul Rusescu
Erik Lincar analizează startul de sezon din Liga 2: &rdquo;E singura echipă care, momentan, arată bine&rdquo;
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 | Dezamăgire totală pentru &bdquo;tricolorii&rdquo; lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Mircea Lucescu a găsit vinovatul după remiza cu Cipru: &rdquo;Nu ne-a lăsat să atacăm&rdquo;

Apărare pe datorie. Rom&acirc;nia primește a doua cea mai mare alocare de &icirc;mprumuturi europene prin programul SAFE

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut &rdquo;managerul anului&rdquo; &icirc;n schimbul unei mite de 40.000 de lei

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

