Problemele administrative și lipsa autorizațiilor au forțat clubul să anunțe că meciul cu Valencia din La Liga se va disputa la Johan Cruyff Stadium, un stadion cu doar 6.000 de locuri, situat în centrul de antrenament al echipei.



Stadion cu capacitate de Liga 3 România, „casa“ catalanilor în La Liga



Inițial, Barça plănuia să deschidă stadionul cu 27.000 de spectatori, dar termenul a fost amânat. Clubul speră ca lucrările să fie gata în vara lui 2026, când capacitatea ar urma să ajungă la 105.000 de locuri, cu un cost estimat de 1,5 miliarde de euro. În ultimii doi ani, echipa a jucat meciurile de acasă la stadionul olimpic Montjuic, iar pentru viitoarele partide din Champions League, oficialii trebuie să găsească soluții alternative.



Pentru comparație, în România, orașul Focșani, cu aproximativ 85.000 de locuitori, are un stadion mai mare: Milcovul, cu 8.500 de locuri.



Este folosit de CSM Focșani, echipă de Liga 3. În trecut, orașul a lansat jucători importanți precum Narcis Răducan și Edi Iordănescu.