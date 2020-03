EXCLUSIV: RISC de infectare pentru 200 de oameni dupa ce au fost in sedinta cu PNL-istul confirmat cu coronavirus! Anunt de ultima ora al Ministrului Sportului

Ministrul Sportului a facut testul de coronavirus si asteapta rezultatul din partea medicilor.

Ionut Stroe se afla in aceeasi situatie cu alti aproape 200 de memri de partid care s-au aflat intr-o sedinta a PNL cu senatorul Vergil Chitac, confirmat cu coronavirus. Stroe a mers la serviciu si asteapta rezultatul testului. Nu ia legatura cu niciun angajat.

"M-am intalnit cu domnul Chitac, a fost o sedinta la care au participat 200 de oameni. Nu s-au facut teste, asteptam rezultatele. Suntem calmi. In urma acestor vesti, respectam toate procedurile legate de testare si izolare. Sunt la birou, toti ne ocupam locurile in birourile ministeriale astfel incat lucrurile se functioneze. Ulterior, cand vom avea rezultatele testului, vom lua masurile care se impun. M-am reintors la birou, astept. Sunt in autoizolare, nu am niciun contact cu angajatii, cu nimeni. Nu imi e teama, e o forma usoara de gripa. Am tot ceea ce-mi trebuie la nivel de informatii despre coronavirus. Cred ca se poate continua activitatea la nivel de minister, exista modalitati de comunicare oferite de tehnologia de azi. Putem discuta cu toata lumea. Respectam recomandarile autoritatilor pentru a evita raspandirea acestui virus. Posibilitatea ca acest virus sa treaca e destul de mare, in cateva luni, sper eu", a spus Stroie pentru www.sport.ro si PRO TV.