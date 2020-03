Incredibil: Muntele Everest a fost INCHIS din cauza coronavirusului! Anunt de ultima ora: ce se intampla cu alpinistii care se pregateau sa urce

Nepalul a inchis toate varfurile aflate pe teritoriul sau de frica raspandirii coronavirusului.

8 dintre cei mai inalti 14 munti din lume, inclusiv Muntele Everest, se afla in Nepal. Tara produce aproape 4,5 milioane de dolari pe an din taxele pe care le percepe celor care vor sa urce in munti. Ministrul Turismului, Yogesh Bhattarai, a anuntat ca toate expeditiile montane au fost suspendate.

In Nepal exista doar un caz de infectare cu coronavirus - un student aflat la studii in China, revenit acasa in vacanta.

Interdictia are efect imediat si afecteaza sute de aplinisti care se pregateau pentru sezonul de primavara, unul dintre cele mai bune pentru ascensiune.

Muntele Everest are 8 850 de metri si e cel mai inalt din lume. Muntele se afla a granita dintre Nepal si regiunea chineza Tibet. China a anuntat inchiderea versantului de pe teritoriul sau inca de joi.