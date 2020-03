BREAKING NEWS: Directorul general al lui Leganes e POZITIV la coronavirus!

Leganes a confirmat ca directorul general Martin Ortega a returnat test pozitiv la coronavirus.

Clubul a anuntat ca toti cei care au intrat in contact direct cu Ortega au intrat in autoizolare. Jucatorii si staff-ul primei echipe n-au avut contact cu Ortega. Chiar si in aceste conditii, clubul a suspendat antrenamentele pentru moment! Ortega se simte bine si a fost sfatuit de medici sa mearga acasa pentru continuarea tratamentului.



Liga Spaniola a fost suspendata in urma cresterii numarului de persoane infectate cu coronavirus.