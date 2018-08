Barcelona pregateste o ultima lovitura! 50 de milioane de euro pentru un jucator de la PSG

Barcelona nu a incheiat transferurile din aceasta vara.

Catalanii sunt pregatiti sa reimprospateze oferta pentru Adrien Rabiot, mijlocasul de 23 de ani al celor de la PSG.

Barca s-a interesat de francez si la inceputul perioadei de transferuri, insa a renuntat dupa ce l-a luat pe Arturo Vidal.

Totusi, acum, catalanii sunt pregatiti sa ofere 50 de milioane de euro pentru Rabiot, scrie Mundo Deportivo. Avand in vedere ca francezului ii expira contractul in 2019, cei de la Barcelona sunt siguri ca il pot cumpara inca de acum pe mijlocas in schimbul sumei citate.

Potrivit spaniolilor, Adrien Rabiot a cerut un salariu de 7,5 milioane de euro pe an si un contract pe cinci ani pentru a semna cu Barca.