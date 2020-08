Primele PLECARI de la Barcelona dupa DEZASTRUL cu Bayern?! Doi jucatori si-au GOLIT vestiarele la revenirea din Lisabona

Dupa Pique, un alt jucator de la Barcelona a vorbit despre schimbarile care trebuie sa se intample la echipa.

La finalul celei mai usturatoare infrangeri din ultimii ani, 8-2 cu Bayern, mijlocasul Frankie De Jong a declarat ca problemele de la club trebuie rezolvate cat mai curand.

"Cred ca astazi s-a vazut ca avem o multime de probleme in echipa. Stim ca trebuie sa facem multe schimbari. Este dificil, ne cerem scuze fanilor. Cred ca trebuie sa schimbăm o multime de lucruri.

Ne-am gandit ca putem invinge Bayern. In minute au marcat devreme, dar am facut egalul si am avut doua sanse bune, asa ca am crezut in asta, bineinteles. Puteti vedea asta la inceput.

Au fost mult mai buni decat noi. Nu cred ca este vorba despre talent, cred ca este vorba de intensitate si munca grea. Trebuie sa schimbam aceste lucruri.



Este o mare dezamagire, nu numai pentru mine, pentru intregul club, deoarece clubul obisnuieste sa castige trofee. Este cel mai mare club din lume, trebuie sa performam mult mai bine decat in ​​aceasta seara", a declarat fotbalistul la finalul meciului din sferturile de finala ale Champions League.

"I think tonight [Barcelona 2-8 Bayern] showed that we have a lot of problems in the team." Yikes. ???? pic.twitter.com/fUR0apmzmc — Squawka Football (@Squawka) August 15, 2020

Dupa revenirea din Portugalia, jucatorii Barcelonei au intrat intr-o scurta vacanta. Potrivit jurnalistilor de la publicatia As, doi dintre ei si-au golit vestiarele inainte de a pleca. Este vorba despre Rakitic si Braithwaite, ale caror despartiri de clubul blaugrana par iminente.

The players now have holidays. Rakitić and Braithwaite emptied their lockers, making it clear they'll depart this summer. [as] — barcacentre (@barcacentre) August 15, 2020

De altfel, presedintele echipei, Josep Maria Bartomeu, a anuntat inca de aseara ca vor surveni schimbari importante la Barcelona.