Vitor Roque a ajuns la Barcelona în 2024, într-un transfer estimat la peste 60 de milioane de euro cu bonusuri, dar nu a reușit să se impună în La Liga, unde a bifat 16 meciuri și două goluri.

În iarna lui 2025 clubul catalan s-a decis să îl cedeze pe brazilian, iar în luna februarie avea să semneze cu Palmeiras pentru aproximativ 25,5 milioane de euro.

Vitor Roque „a explodat” la noua echipă

Revenit în țara natală, Vitor Roque a redevenit rapid unul dintre cei mai eficienți atacanți din fotbalul sud-american. În primul său sezon complet la Palmeiras, a marcat 20 de goluri în 44 de meciuri.

Oficialii catalani au recunoscut, indirect, că situația nu a fost gestionată ideal. Directorul sportiv Deco a vorbit despre dificultățile de adaptare ale jucătorului și despre presiunea din perioada petrecută la club.

„Nu știu dacă a fost conștient de tot ce se scria zilnic. Cred că nu i-am oferit suficient sprijin. Talentul lui este real”, a transmis oficialul Barcelonei.

În actualul sezon Vitor Roque a bifat 16 meciuri, a marcat de șase ori și a livrat o pasă decisivă.

La momentul redactării acestui articol, Palmeiras ocupă primul loc în Serie A braziliană, cu 25 de puncte obținute din opt victorii, o remiză și o înfrângere.

Pentru Vitor Roque urmează un duel cu Corinthians în cadrul etapei #11. Cele două formații se vor duela luni, 13 aprilie, nu mai devreme de ora 00:30 a României.