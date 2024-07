Pleacă de la Barcelona după doar șapte luni! Catalanii vor să scape de jucătorul transferat în iarnă

Vitor Roque (19 ani) a sosit la Barcelona cu surle și trâmbițe la începutul acestui an, de la Athletico Paranaense, pentru 40 de milioane de euro.

Evoluțiile sale la gruparea blaugrana nu au convins, astfel că brazilianul va fi pus pe lista de transferuri în această vară, pentru a facilita transferul lui Nico Williams (22 de ani) de la Athletic Bilbao.

Catalanii i-au fixat deja prețul sud-americanului. Vor să obțină 40 de milioane de euro în schimbul său, adică exact suma investită pentru transferul său din Brazilia, scrie publicația Sport.es.

Transferat la începutul anului 2024 de FC Barcelona, Vitor Roque a semnat un contract valabil până în 2031 cu gruparea catalană.

Evoluțiile sale palide din La Liga i-au scăzut și cota de piață. De la 40 de milioane de euro, acum Roque este cotat la 30 de milioane de euro.

???? Barcelona want at least €40M for Vitor Roque.

His sale will facilitate Barça's move for Nico Williams and Dani Olmo.

(Source: @sport ) pic.twitter.com/A0udb7Hllc