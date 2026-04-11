FC Botoșani, echipă care la un moment dat a fost lider în campionat, a încheiat sezonul regulat pe locul #9, cu 42 de puncte, la opt lungimi de ultima poziție de play-off, ocupată de FC Argeș.

Ajunsă în play-out, formația moldoveană a reacționat bine și, după trei etape, a bifat două victorii și o înfrângere, fiind la doar un punct de liderul UTA Arad.

Cristi Popovici: „Știu cum e să nu-ți mai iasă nimic”

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, Cristi Popovici, antrenorul care a promovat istoric Botoșaniul în Liga 1 acum mai bine de 10 ani, a analizat parcursul echipei și a identificat momentul-cheie al sezonului.

„Nu mă așteptam ca FCSB să ajungă în play-out, ca toată lumea. Botoșani a fost o surpriză negativă, pentru că totuși a fost pe primul loc. Știu ce înseamnă să nu câștigi 5-6-7 etape la rând, pentru că am pățit și eu. La un moment dat nu îți mai iese nimic, pierzi meciuri ciudate, ratezi mult, iar adversarii marchează din prima ocazie. E păcat că au ratat play-off-ul, pentru că puteau face o figură frumoasă”, a declarat tehnicianul pentru site-ul nostru.

Popovici, „antrenorul promovării”

Cristi Popovici rămâne un nume important în istoria clubului. El este tehnicianul care a reușit promovarea în premieră în Liga 1, în sezonul 2012/2013.

Moldovenii terminau atunci campionatul Seriei I pe primul loc cu 53 de puncte, la o distanță de 7 puncte de a doua clasată, Săgeata Năvodari, și la 11 puncte de Delta Tuclea.

De atunci, FC Botoșani a rămas constant în primul eșalon, ajungând la peste un deceniu de prezență neîntreruptă în elită.

Revenind în prezent, pe FC Botoșani o așteaptă o deplasare grea la liderul UTA Arad. Cele două formații se vor duela astăzi, 11 aprilie, de la ora 17:15.