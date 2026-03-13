Doar echipele care depun licența UEFA pot juca în barajul pentru cupele europene, iar dintre cluburile din play-out, UTA Arad nu a aplicat pentru această licență.

După victoria cu FC Hermannstadt, scor 3-2, antrenorul UTA, Adrian Mihalcea, a declarat că echipa nu poate participa în baraj, deoarece se află în concordat preventiv, procedură asimilată de UEFA cu insolvența.

În meciul de la Arad, gazdele au înscris prin autogolul lui Căpușă și golurile lui Benga și Roman, în timp ce pentru sibieni au punctat Chițu și Buș.

Veste bună pentru FCSB! UTA Arad nu a depus licența pentru Europa

UTA a urcat astfel pe primul loc în play-out, cu 25 de puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziția a 9-a, cu 12 puncte.

„Aceste puncte contează enorm pentru noi. Eu știu că nu am depus licența (n.r. pentru cupele europene). Din ce motive? Nu știu. Mă interesează mai puțin pe mine. Jucătorii trebuie să aibă în gând că poți să retrogradezi dacă nu ești atent”, a spus Mihalcea, la flash-interviu.

În schimb, doar patru cluburi din play-out au depus dosarul pentru licența UEFA: FCSB, Farul, FC Botoșani și Csikszereda.

În cazul arădenilor, imposibilitatea de a participa la baraj deschide calea pentru ca FCSB să fie favorizată la play-off-ul pentru Conference League, dacă va termina pe unul dintre primele două locuri eligibile.