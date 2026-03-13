Înainte de startul play-off-ului, Victor Angelescu a vorbit despre două subiecte sensibile în fotbalul românesc - numeroasele erori de arbitraj și scandările rasiste ale spectatorilor.

Victor Angelescu: "Doar arbitri FIFA la meciurile din play-off și măsuri împotriva rasismului!"

Președintele și acționarul minoritar de la Rapid trage un semnal de alarmă și crede că CCA ar trebui să delege exclusiv arbitrii de pe lista FIFA la meciurile din play-off.

De asemenea, Angelescu așteaptă ca arbitrii să ia măsuri împotriva rasismului. La ultimul meci din sezonul regulat, Rapid - Universitatea Craiova 1-1, meciul a fost întrerupt din cauza scandărilor rasiste.

"Toată lumea speră să nu fie probleme mari în play-off. Normal că vor exista tot timpul faze controversate, dar una e să fie fază controversată și alta e să fie erori grave. Eu sper să nu fie erori cum au fost la unele meciuri din campionatul regulat.

Mă aștept să fie dați cei mai buni arbitri la meciurile de play-off și să nu avem probleme majore. Sper ca acest campionat să fie decis pe teren.

Legat de rasism, cred că era timpul să se ia măsuri. Foarte mult timp am făcut sesizări către toate forurile competente pentru așa ceva și nu s-au luat măsuri. Acum, în a doua parte a campionatului, e prima dată când se anunță la stație, când se fac solicitări către fani să nu mai scandeze, se întrerupe meciul dacă e nevoie.

Mi se pare normal să terminăm cu lucrurile astea în 2026! La un moment dat trebuie să se termine, doar că până acum nu s-au luat măsuri împotriva acestor scandări. Cu timpul, lumea înțelege că nu e normal să ai o ură de rasă sau să scandezi anumite lucruri", a spus Victor Angelescu, într-un interviu pentru PRO TV.