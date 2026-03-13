”E bine că nu e FCSB în play-off?” Ce au răspuns rivalii

Universitatea Craiova, Rapid, ”U” Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș sunt cele șase cluburi care au obținut calificarea în play-off-ul Superligii României.

La conferința de presă premergătoare meciului, Răzvan Onea a fost întrebat dacă se bucură că rivala Rapidului, FCSB, nu s-a calificat în play-off. Fotbalistul a mutat însă atenția asupra giuleștenilor.

”(n.r. E bine că nu e FCSB în play-off?) E bine că suntem noi în play-off, despre FCSB să vorbească cei de acolo”, a spus Onea.

”Cu cine vă bateți la titlu?” Răzvan Onea e sincer înainte de Rapid - Dinamo

Onea a mai explicat și că se așteaptă la o atmosferă superbă în Giulești și că vrea să-i facă fericiți pe suporterii Rapidului aducându-le toate cele trei puncte.

Cât despre lupta la titlu, Onea a sugerat că toate echipele au șanse în clipa de față să câștige campionatul

”Referitor la atmosferă, cred că s-a văzut la meciul cu Craiova cum e să fie sold-out Giuleștiul. La sfârșitul meciului vrem să le oferim suporterilor cele trei puncte.

Dorința vestiarului a fost să jucăm toate meciurile din play-off în Giulești, aici e casa noastră și considerăm că e un avantaj pentru noi să jucăm aici.

Dinamo e o echipă bună, are un joc colectiv bun, pasează mult. Mă bucur că în cele două meciuri am reușit să îi contracarăm. Sper ca și mâine seară să facem un meci bun și să câștigăm.

În general, în derby-uri, nu contează locul din clasament și nici cine intră pe teren. Motivația e de ambele părți. Doar detaliile fac diferența.

Cu cine vă bateți la titlu? Părerea mea e că e cel mai echilibrat play-off de când e acest sistem. Toate au șanse la titlu. Sigur, sunt echipe precum Craiova sau CFR Cluj care vine după o serie de victorii”, a spus Onea.