Numărătoarea inversă a început pentru Adrian Șut! Pentru că, pe 17 ianuarie, cu prilejul derby-ului orașului Abu-Dhabi, Al-Ain – Al-Wahda, fotbalistul român va putea debuta la noua sa echipă.

Sport.ro a arătat aici cum clubul Al-Ain a rezolvat și ultimul obstacol în calea folosirii lui Șut, în marele meci cu Al-Wahda, ocupanta locului 3 în clasament. Iar antrenorul „violeților“, sârbul Vladimir Ivici (48 de ani) a confirmat și el că Șut va fi eligibil pentru confruntarea din weekend, într-o partidă crucială pentru liderul din Emirate.

Întrebat despre Șut și transferul său la Al-Ain, Ivici a remarcat calitatea fostului mijlocaș de la FCSB, însă a subliniat că acesta va trebui să muncească din greu pentru a-și câștiga locul la noua sa echipă din Emirate.

„Adrian e un tip care ni s-a alăturat de câteva zile. A făcut deja câteva antrenamente cu noi. Sunt foarte mulțumit de nivelul lui fizic. El a sosit aici direct de la cantonamentul fostei sale echipe. S-a descurcat foarte bine în cele două, trei ședințe de pregătire de până acum. El va fi în lot pentru meciul cu Al-Wahda. Noi l-am adus aici, ca să ne ajute și să joace. Dar, pe poziția lui avem deja câțiva jucători care s-au descurcat bine, în partidele de până acum. Vorbesc despre Yahya, Traore, uneori Palacios. Toți s-au descurcat bine pe poziția de mijlocaș defensiv. Așa că, în mod cert, concurența va fi foarte mare pentru această poziție. Și știți cum e? Când ai mai multe opțiuni pe fiecare post și o concurență puternică, atunci echipa are numai de câștigat“, a transmis Ivici.

În prima ligă din Emirate, după 12 etape, podiumul e format din Al-Ain (30 de puncte), Shabab Al-Ahli (29 de puncte) și Al-Wahda (25 de puncte).

