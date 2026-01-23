Aston Villa, locul 2 în Europa League cu o rundă rămasă de disputat, s-a impus pe terenul lui Fenerbahce datorită unui gol marcat de Jadon Sancho în minutul 25. Tensiunea a fost însă la cote înalte în tabăra formației din Premier League.
Unai Emery l-a îmbrâncit pe Youri Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa
Youri Tielemans (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la Villa, a fost înlocuit în minutul 90+2, iar la sosirea la marginea terenului s-a lovit de o reacție nervoasă a antrenorului Unai Emery.
Emery a refuzat să dea mâna cu Tielemans, a gesticulat nervos, a țipat și chiar l-a îmbrâncit pe mijlocașul belgian care e din 2023 la Aston Villa.
Zâmbitor după meci când a fost întrebat despre gestul său la adresa lui Tielemans, Unai Emery a răspuns scurt: "E fiul meu!", lăsând de înțeles că are o relație specială cu fotbalistul belgian.
Joleon Lescott, fostul fundaș al lui Aston Villa, a criticat gestul lui Unai Emery la TNT Sports: "Nu mi-a plăcut. Dacă era un jucător care refuza să dea mâna cu antrenorul, atunci s-ar fi făcut un mare caz, iar profesionalismul său ar fi fost pus la îndoială. Sunt sigur că e mai puțin grav decât pare, dar nu mi-a plăcut cum s-a văzut".
Aston Villa mai are de jucat un meci în Europa League, cu Salzburg, acasă, joia viitoare, însă are deja asigurată prezența în top 8 și calificarea directă în optimile de finală.
Pentru Aston Villa urmează duelul din Premier League cu Newcastle, duminică, de la ora 16:00, în direct pe VOYO.
Clasamentul din Europa League