Aston Villa, locul 2 în Europa League cu o rundă rămasă de disputat, s-a impus pe terenul lui Fenerbahce datorită unui gol marcat de Jadon Sancho în minutul 25. Tensiunea a fost însă la cote înalte în tabăra formației din Premier League.



Unai Emery l-a îmbrâncit pe Youri Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa

Youri Tielemans (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la Villa, a fost înlocuit în minutul 90+2, iar la sosirea la marginea terenului s-a lovit de o reacție nervoasă a antrenorului Unai Emery.



Emery a refuzat să dea mâna cu Tielemans, a gesticulat nervos, a țipat și chiar l-a îmbrâncit pe mijlocașul belgian care e din 2023 la Aston Villa.

