GALERIE FOTO Ce a putut să spună Unai Emery, după ce l-a îmbrâncit pe Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa

Ce a putut să spună Unai Emery, după ce l-a îmbrâncit pe Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aston Villa a obținut o victorie mare pe terenul lui Fenerbahce, 1-0, datorită căreia și-a asigurat calificarea în optimile Europa League. Un moment tensionat a avut loc în prelungiri între Unai Emery și Youri Tielemans.

TAGS:
Unai EmeryAston VillaFenerbahceyouri tielemans
Din articol

Aston Villa, locul 2 în Europa League cu o rundă rămasă de disputat, s-a impus pe terenul lui Fenerbahce datorită unui gol marcat de Jadon Sancho în minutul 25. Tensiunea a fost însă la cote înalte în tabăra formației din Premier League.

Unai Emery l-a îmbrâncit pe Youri Tielemans la Fenerbahce - Aston Villa

Youri Tielemans (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la Villa, a fost înlocuit în minutul 90+2, iar la sosirea la marginea terenului s-a lovit de o reacție nervoasă a antrenorului Unai Emery.

Emery a refuzat să dea mâna cu Tielemans, a gesticulat nervos, a țipat și chiar l-a îmbrâncit pe mijlocașul belgian care e din 2023 la Aston Villa.

  • Emery tielemans 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Zâmbitor după meci când a fost întrebat despre gestul său la adresa lui Tielemans, Unai Emery a răspuns scurt: "E fiul meu!", lăsând de înțeles că are o relație specială cu fotbalistul belgian.

Joleon Lescott, fostul fundaș al lui Aston Villa, a criticat gestul lui Unai Emery la TNT Sports: "Nu mi-a plăcut. Dacă era un jucător care refuza să dea mâna cu antrenorul, atunci s-ar fi făcut un mare caz, iar profesionalismul său ar fi fost pus la îndoială. Sunt sigur că e mai puțin grav decât pare, dar nu mi-a plăcut cum s-a văzut".

Aston Villa mai are de jucat un meci în Europa League, cu Salzburg, acasă, joia viitoare, însă are deja asigurată prezența în top 8 și calificarea directă în optimile de finală.

Pentru Aston Villa urmează duelul din Premier League cu Newcastle, duminică, de la ora 16:00, în direct pe VOYO.

Clasamentul din Europa League

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru face praf un jucător de la FCSB: ”Așa a jucat mereu”
Basarab Panduru face praf un jucător de la FCSB: ”Așa a jucat mereu”
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga
Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga
Alisha Lehmann a fost prezentată la noua sa echipă: ”Sunt foarte fericită”
Alisha Lehmann a fost prezentată la noua sa echipă: ”Sunt foarte fericită”
Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș! Suma pe care o va încasa PAOK de la UEFA
Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș! Suma pe care o va încasa PAOK de la UEFA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid



Recomandarile redactiei
FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League
FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League
Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga
Capitolul crucial la care Ionuț Radu îl întrece pe Courtois! Românul se luptă pentru a fi cel mai bun portar din La Liga
Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”
Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei
Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League
Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League
Alte subiecte de interes
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
CITESTE SI
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

stirileprotv S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

stirileprotv Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!