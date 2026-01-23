Joi seară, PAOK a reușit să învingă o formație mai bine clasată din Europa League, Betis, după golurile marcate în repriza secundă de Andrija Zivkovic și Georgios Giakoumakis. Cu o rundă înainte de final, echipa lui Răzvan Lucescu a urcat pe locul 12 în grupa unică și a ajuns la 12 puncte.



Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș cu PAOK Salonic

PAOK, care va juca pe terenul lui Lyon în ultima etapă din grupă, nu mai poate ieși din primele 24, astfel că are asigurată participarea în play-off-ul pentru optimile Europa League, fază a competiției care se va desfășura pe 19 februarie (turul) și 26 februarie (returul).



PAOK și-a asigurat o sumă uriașă din partea UEFA, aproape 14 milioane de euro, scrie Gazzetta.gr, aici fiind incluse toate bonusurile din acest sezon european, inclusiv cel pentru victoria cu Betis și cel pentru calificarea în play-off-ul pentru optimi.

Echipa lui Răzvan Lucescu, care și-a amânat următorul meci de campionat cu Kifisia, se luptă cu șanse reale și la titlul de campioană din Grecia. PAOK e lider după 17 etape, cu 41 de puncte, la egalitate cu AEK Atena și cu două puncte peste Olympiacos.

În sezonul trecut, tot cu Răzvan Lucescu pe bancă, PAOK s-a calificat în play-off-ul pentru optimile Europa League, fază în care a pierdut tur-retur contra lui FCSB, 1-2 și 0-2.

Ce a spus Răzvan Lucescu după PAOK - Betis 2-0



Antrenorul român Răzvan Lucescu și-a lăudat din plin elevii după prestația impecabilă din această seară:



"La finalul jocului pot spune că a fost un meci perfect. În prima repriză i-am respectat prea mult pe cei de la Betis și le-am permis să creadă că pot controla partida. În partea a doua am dominat total. Am circulat mingea, ne-am creat ocazii și nu le-am permis să își creeze faze de poartă. Ne-am dorit acest joc și s-a văzut.



Astăzi am obținut trei puncte, dar știți care este filosofia mea. Gândurile noastre sunt acum axate pe următorul meci și vom merge în Franța să dăm tot ce putem", a transmis Lucescu, potrivit presei din Grecia.

Clasamentul din Europa League

