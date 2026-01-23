A luat două titluri și a jucat anul trecut în primăvara europeană din Europa League fără antrenori, fără o tactică de joc bine conturată, cu fotbaliști bulversați din cauza lipsei de coerență la nivel decizional. Pentru toate acestea, ar trebui să i se facă loc în Cartea Recordurilor.

FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League



Dar anul ăsta a venit nota de plată. Practic același lot ca acela din sezonul precedent nu mai are pic de prestanță, de valoare, de rezistență fizică. E o aglomerare de jucători bine plătiți, care nu mai știu ce au de făcut și care joacă mai mult individual decât pentru grup.



Cred că este vorba și de un protest inconștient și păgubos, ceva de genul „Ne-am săturat, dar ce putem face? Stăm aici să ne luăm bănuțul. Nu e în regulă ce se întâmplă, vrem altceva”.



E clar pentru toată lumea că actualii antrenori sunt legați de mâini și de picioare, n-au cum să-și facă meseria. Poate că ei chiar au ceva cunoștințe, însă nu și le pot pune în practică. Deci tu pregătești meciul, ai un prim 11 în minte, dar vine patronul și zice să bagi alți jucători, să joci cu Graovac în dreapta, deși ai fundaș dreapta de meserie în lot. Vrea patronul să-l folosească pe Tănase la închidere (și nu mă refer la meciul de la Zagreb, unde Tănase a absentat), îl pui la închidere, chiar dacă el e un marcator, un fotbalist ofensiv.

Vrea patronul să schimbe trei jucători la pauză, s-a dus dracu' ce-ai gândit din punct de vedere tactic, dacă ai gândit. Trebuie să schimbi sistemul, să-i retrgi pe unii pe alte posturi decât cele pe care au jucat în prima repriză sau pe care sunt obișnuiți. Și tot așa!

