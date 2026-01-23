OPINIE FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League

FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League Opinii
Florin Caramavrov
FCSB a rupt în două legile nescrise ale fotbalului până acum.

A luat două titluri și a jucat anul trecut în primăvara europeană din Europa League fără antrenori, fără o tactică de joc bine conturată, cu fotbaliști bulversați din cauza lipsei de coerență la nivel decizional. Pentru toate acestea, ar trebui să i se facă loc în Cartea Recordurilor. 

FCSB: neputință, amatorism, dezastru fotbalistic. Caramavrov e drastic cu echipa care ne-a reprezentat în Europa League

Dar anul ăsta a venit nota de plată. Practic același lot ca acela din sezonul precedent nu mai are pic de prestanță, de valoare, de rezistență fizică. E o aglomerare de jucători bine plătiți, care nu mai știu ce au de făcut și care joacă mai mult individual decât pentru grup. 

Cred că este vorba și de un protest inconștient și păgubos, ceva de genul „Ne-am săturat, dar ce putem face? Stăm aici să ne luăm bănuțul. Nu e în regulă ce se întâmplă, vrem altceva”. 

E clar pentru toată lumea că actualii antrenori sunt legați de mâini și de picioare, n-au cum să-și facă meseria. Poate că ei chiar au ceva cunoștințe, însă nu și le pot pune în practică. Deci tu pregătești meciul, ai un prim 11 în minte, dar vine patronul și zice să bagi alți jucători, să joci cu Graovac în dreapta, deși ai fundaș dreapta de meserie în lot. Vrea patronul să-l folosească pe Tănase la închidere (și nu mă refer la meciul de la Zagreb, unde Tănase a absentat), îl pui la închidere, chiar dacă el e un marcator, un fotbalist ofensiv.

Vrea patronul să schimbe trei jucători la pauză, s-a dus dracu' ce-ai gândit din punct de vedere tactic, dacă ai gândit. Trebuie să schimbi sistemul, să-i retrgi pe unii pe alte posturi decât cele pe care au jucat în prima repriză sau pe care sunt obișnuiți. Și tot așa!

Ngezana, dezastru fotbalistic

Vă dați seama, să îl vezi pe Ngezana cum gafează meci de meci, dar să îl bagi titular într-un duel decisiv, în care ai nevoie de oameni limpezi la minte, nu inconștienți, e sinucidere curată. Și, din punctul meu de vedere, sud-africanul a greșit la toate cele patru goluri ale croaților în partida de joi seara. La primul, Bakrar a înscris din spațiul căscat între Ngezana și Dawa. La al doilea, împricinatul iese aiurea la o minge în afara careului mare și-l lasă descoperit pe colegul din axul central. La al treilea, pare că înoată și că îl trage curentul. La al treilea – ridică mâinile ca un planor, parcă vrea să-și ia zborul și își scapă adversarul direct. Dezastru fotbalistic. 

Parcă nici Cisotti nu mai are decât arareori suflul și inspirația din campionatul trecut. Ai impresia că Miculescu și-a pierdut forța fizică, nu mai câștigă dueluri, e rătăcit în spațiu. Olaru e campionul tăvălelilor teatrale. N-o să scape niciodată de „viciul” ăsta. Depre Octavian Popescu, mai bine nu mai spunem nimic. 

Continuând așa, cu antrenori marionete și cu jucători bulversați și nemulțumiți de rolurile lor în echipă, Becali are mari șanse să nu prindă nici play-off-ul în Liga 1. Depinde acum de ce vor și ce pot UTA, Oțelul și „U” Cluj. Și depinde în primul rând de meciul care urmează, în fața unui adversar hămesit și el de puncte.

