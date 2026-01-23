GALERIE FOTO Alisha Lehmann a fost prezentată la noua sa echipă: ”Sunt foarte fericită”

Alisha Lehmann (27 de ani) a plecat după doar jumătate de sezon de la Como.

După un an la Juventus, ”cea mai sexy fotbalistă din lume” a făcut pasul la Como, iar acum s-a întors în campionatul englez.

Așa cum era de așteptat, elvețianca a semnat cu Leicester, echipă cu care se antrena de ceva timp, așa cum a anunțat presa britanică.

Alisha Lehmann, prezentată oficial la Leicester

Alisha a oferit și o primă reacție după transfer pentru canalele de comunicare ale clubului de pe ”King Power Stadium”, preluată de toate publicațiile importante din Marea Britanie.

”E uimitor și sunt foarte fericită să fiu aici. Mă simt ca și cum m-am întors acasă, aici, în Anglia și sunt foarte fericită. Leicester este un club grozav. Am văzut terenul de antrenament și, bineînțeles, stadionul. Ei vor să promoveze fotbalul feminin”, a spus elvețianca.

Alisha Lehmann are un nou iubit

Alisha Lehmann și-a făcut publică relația cu noul iubit, după despărțirea de Douglas Luiz. ”Cea mai sexy fotbalistă” s-a cuplat recent cu Montel McKenzie, devenit celebru după ce a participat la un reality-show de impact în Marea Britanie.

Înainte de relația cu McKenzie, Alisha a fost cuplată cu Douglas Luiz, fostul fotbalist al lui Juventus. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar în prezent brazilianul este împrumutat de bianconeri la Nottingham Forest, în Premier League.

