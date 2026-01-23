După un an la Juventus, ”cea mai sexy fotbalistă din lume” a făcut pasul la Como, iar acum s-a întors în campionatul englez.



Așa cum era de așteptat, elvețianca a semnat cu Leicester, echipă cu care se antrena de ceva timp, așa cum a anunțat presa britanică.



Alisha Lehmann, prezentată oficial la Leicester



Alisha a oferit și o primă reacție după transfer pentru canalele de comunicare ale clubului de pe ”King Power Stadium”, preluată de toate publicațiile importante din Marea Britanie.



”E uimitor și sunt foarte fericită să fiu aici. Mă simt ca și cum m-am întors acasă, aici, în Anglia și sunt foarte fericită. Leicester este un club grozav. Am văzut terenul de antrenament și, bineînțeles, stadionul. Ei vor să promoveze fotbalul feminin”, a spus elvețianca.

