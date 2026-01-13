Adrian Șut are doar o săptămână, la Al-Ain, dar deja se simte ca peștele în apă aici! Pentru că a semnat cu una dintre cele mai bogate echipe din Orientul Mijlociu, care e și într-o situație sportivă excelentă, în acest sezon.

Atmosfera bună din lot s-a văzut și ieri, prin modul în care Șut a primit „botezul“ noilor săi colegi, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar astăzi, au apărut primele fotografii cu Adrian Șut, la antrenamentul celor de la Al-Ain, după cum se poate vedea mai jos.

