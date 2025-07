Gabriela Ruse (27 de ani, 58 WTA) a fost învinsă de Madison Keys (30 de ani, 8 WTA), scor 6-7 (4), 7-5, 7-5, în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

A fost a doua înfrângere dramatică a româncei în fața campioanei Openului Australian din acest an, după ce, la Melbourne, în turul secund, Ruse a fost învinsă cu 7-6 (1), 2-6, 7-5. Ambele au venit însă după dovezi incredibile ale spiritului de luptă caracteristic Gabrielei Ruse.

Wimbledon 2025 | Gabriela Ruse a spus tot ce avea pe inimă după eliminarea de la turneul londonez



"Cred că nu s-a pus nicio secundă problema de tenis, nu s-a pus problema să câștig, ci a fost vorba dacă pot să intru să joc. Cred că a fost un moment în setul 2 când, probabil, dacă aș fi luat, ar fi existat o variantă să câștig meciul în două seturi, doar că nu am ce să-mi reproșez.



Am făcut niște eforturi supraomenești să rămân pe teren, nu m-au ajutat nici condițiile meteo absolut deloc... A fost foarte cald. M-am confruntat și cu o răceală, și cu un virus la stomac de 3 zile, am încercat să mă fac bine, însă atât am putut. Plus că tragerea la sorți a fost foarte proastă pentru mine.



După meci am stat și m-am uitat la câteva secvențe. Fiindu-mi atât de rău nici nu am putut să mă concentrez pe tenis, încercam să mă concentrez pe starea mea. Văzând apoi acele imagini cu mine mi-am dat seama că am jucat destul de bine... Având în vedere că Madison e top 10, bănuiesc că ar fi trebuit să joc destul de bine ca să pierd cu 7-5 în decisiv.



Dar astăzi (n.r.: ieri), dacă mă întrebai în timpul meciului cum joc și ce simt, nu puteam să dau un răspuns pentru că nu era despre tenis. A fost pur și simplu despre mentalul meu și cât de mult pot să duc acest meci pentru că au fost nenumărate momente în care am vrut să abandonez pentru că nu mai puteam", a declarat Gabriela Ruse, pentru Eurosport.

