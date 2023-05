De asemenea, Toney a fost amendat cu 50.000 de lire sterline şi avertizat în legătură cu comportamentul pe care-l va avea în viitor pentru 232 de încălcări ale regulilor FA privind pariurile.

Suspendarea intră în vigoare cu efect imediat, dar atacantul de 27 de ani poate reveni la antrenamentele lui Brentford cu patru luni înainte de încheierea ei, pe 17 septembrie. El nu va putea juca din nou până pe 17 ianuarie 2024.

Jucătorul a fost acuzat în noiembrie de 232 de încălcări ale regulamentului între 2017 şi 2021.

Ivan Toney has been banned from football activities with immediate effect for eight months for breaching the FA's betting rules pic.twitter.com/JBPFfD2uru

Toney, care a marcat 20 goluri în 33 de meciuri din Premier League în acest sezon, nu a fost convocat la naţionala Angliei pentru Cupa Mondială din Qatar, transmite Agerpres.

BREAKING: Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for eight months, fined £50,000, and warned as to his future conduct for breaches of The FA’s Betting Rules. pic.twitter.com/HpAnN3YX7l