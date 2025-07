Ionuț Andrei Radu a semnat un contract pe patru ani cu echipa spaniolă de fotbal RC Celta Vigo. Radu, care în sezonul trecut a evoluat la Venezia FC, în Serie A, vine liber de contract la gruparea din La Liga.



Născut la București, Ionuț Radu, 28 de ani, are experiența unor ligi de top din Europa, după ce și-a făcut junioratul la Steaua și Dinamo București, de unde a plecat la academia clubului Inter Milano. În Italia a mai evoluat la echipe precum Genoa, Parma și Cremonese, dar a mai avut experiențe și în Ligue 1, la AJ Auxerre, și în Premier League, la Bournemouth.



În ultima parte a sezonului 2024/25, internaționalul român a apărat poarta echipei Venezia FC în 15 meciuri, dar nu a reușit salvarea acesteia de la retrogradare. Portarul născut în București a fost ieri prezentat de Celta Vigo. A vorbit despre portarul său preferat, despre vedeta lui Celta Vigo, dar și despre... vreme.

Ionuț Radu: "Niciodată nu m-am simțit titular la echipele la care am fost"



"Calităţile mele? Mentalitatea, pentru că am avut o perioadă grea în viaţa mea din care am învăţat multe, m-a făcut un fotbalist mai bun şi o persoană puternică. În fotbal ai nevoie de echilbru, pentru că poţi fi în top, apoi jos. Trebuie să ai echilibru şi în viaţa privată. Niciodată nu m-am simţit titular la echipele la care am fost, am vrut să-i arăt antrenorului că poate avea încredere în mine. Nimic nu este sigur în viaţă, trebuie să munceşti.

Ionuț Radu: "Iago Aspas este o legendă, jucam FIFA cu el"



Normal că ştiu lucruri despre Celta. Iago Aspas este o legendă, jucam FIFA cu el. Imediat cum am auzit despre interesul Celtei pentru mine i-am spus impresarului meu că vreau să merg acolo înainte să se termine negocierile. Nu contează, vreau să mă duc înainte. Am fost foarte fericit când am auzit despre interesul Celtei. Iago Aspas este o persoană minunată şi la antrenamente. Este amuzant şi un jucător de top, l-am văzut ce calităţi are. Am pierdut multe meciuri la FIFA, pentru că a ratat în FIFA (n.r. – râde).

"Ce, este cald!? În București sunt 40 de grade Celsius!"



Vremea la Vigo este bună, nu este foarte cald. (n.r. – un reporter îl contrazice) Ce, este cald? Sunteţi obişnuiţi. Nu este cald. În Bucureşti sunt 40 de grade Celsius. Aici este iarnă. Vremea este bună aici, sunt obişnuit cu o vreme şi mai caldă. Oraşul este frumos, aveţi plaje frumoase.



Pentru mine, Donnarumma este unul dintre cei mai buni portari şi încă este tânăr, dar Courtois... nu poţi spune nimic, este incredibil. Amândoi sunt portari de top”, declarat Ionuţ Radu, potrivit orangesport.

Radu, care are 4 selecții la naționala României, nu este primul român care joacă la Celta, acest statut fiind deținut de Gabriel Tamaș.