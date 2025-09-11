"Saudi Pro League este o ligă de nivel înalt"

Ivan Toney a făcut o declarație șocantă, spunând că Saudi Pro League este la același nivel valoric ca Premier League, considerat cel mai puternic campionat din lume. "Cred că liga saudită este la egalitate cu Premier League, că sunt la același nivel. La urma urmei, toată lumea a văzut victoria lui Al-Hilal asupra lui Manchester City la Cupa Mondială a Cluburilor. Dacă Al-Ahli ar juca în Premier League din Anglia, s-ar lupta cu alte cluburi pentru locul patru pentru calificarea în Liga Campionilor. Saudi Pro League este o ligă de nivel înalt", a precizat acesta.



În ultimul an, "Al-Malaki" au terminat pe locul al cincilea în campionat, au fost eliminați în faza "16"-imilor de finală a King's Cup, au câștigat Saudi Super Cup și au câștigat AFC Champions League Elite (2-0 cu Kawasaki Frontale).



Declarația acestuia vine la puțin timp după ce Cristiano Ronaldo (Al-Nassr FC) a spus "cred 100% că suntem deja printre primele cinci ligi din lume. Oricine spune altfel nu înțelege nimic din fotbal. În Franța, există doar PSG, restul sunt terminate... Saudi Pro League nu are nimic de invidiat din Ligue 1".



E coleg cu Mahrez, Mendy, Demiral și Kessie la Al-Ahli

Echipa lui Toney din Djedda este antrenată de germanul Matthias Jaissle (ex-FC LIeffering, RB Salzburg) și îi mai are în lot pe stranierii Riyad Mahrez (Algeria), Franck Kessie (Coasta de Fildeș), Edouard Mendy (Senegal), Roger Ibanez (Brazilia), Enzo Millot (Franța), Galeno (Brazilia), Matheus Goncalves (Brazilia), Merih Demiral (Turcia) și Matteo Dams (Belgia), dar și pe internaționalii saudiți Firas Al-Buraikan, Ziyad Al-Johani, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Sulaiman, Sumayhan Al-Nabit, Eid Al-Muwallad, Saleh Aboulshamat, Fahad Al-Rashidi, Rayan Hamed,Zakaria Hawsawi și Ali Majrashi.



Ivan Benjamin Elijah Toney (29 de ani) este născut Northampton (Northamptonshire) din tată originar din Saint Vincent și Grenadinele și mamă cu origini în Jamaica. A jucat pentru Northampton Town (2012-2015), Newcastle United (2015), Barnsley (2015-2016 / împrumutat), Shrewsbury Town (2016-2017 / împrumutat), Wigan Athletic (2017-2018 / împrumutat), Scunthorpe United (2018 / împrumutat), Peterborough United (2018-2020), Brentford (2020-2024) și Al-Ahli Saudi FC (2024-prezent).

Are în palmares Football League Trophy (2015-2016), Saudi Super Cup (2025), AFC Champions League Elite (2024-2025) și o finală de Campionat European (2024) și este evaluat la 25 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

