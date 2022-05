Atacantul norvegian Erling Haaland a marcat un gol la ultimul său meci în tricoul Borussiei Dortmund, înaintea transferului său la Manchester City, în partida câştigată pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Hertha Berlin, sâmbătă în etapa a 34-a (ultima) a campionatului de fotbal al Germaniei.

Hertha a deschis scorul în prima repriză, prin algerianul Ishak Belfodil (18 din penalty), însă Borussia a restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Haaland, care a trimis la rândul său balonul în plasă tot în urma unei lovituri de la 11 m. Gazdele au obţinut victoria graţie reuşitei lui Youssoufa Moukoko, din minutul 84.

Aceasta a fost al 22-lea gol marcat de Erling Haaland în actuala ediţie din Bundesliga şi al 86-lea în 89 de meciuri disputate în toate competiţie alături de Borussia Dortmund, după transferul său de la RB Salzburg, în 2019.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! ???????? pic.twitter.com/MegplT4y7B