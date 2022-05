El îl va înlocui pe Haaland la Dortmund! Româno-nigerianul din naționala Germaniei va fi anunțat oficial în această săptămână

Transferul lui Erling Haaland de la Borussia Dortmund la Manchester City va fi anunțat în această săptămână, scrie pe Twitter jurnalistul Fabrizio Romano.

În plus, tot acum va fi oficializată și plecarea lui Karim Adeyemi, starul româno-nigerian din naționala Germaniei, de la Red Bull Salzburg la Borussia Dortmund, unde atacantul de 20 de ani va avea dificila misiune de a-l înlocui pe Haaland. Prețul: 38 de milioane de euro!

Salzburg își luase deja gândul de la Adeyemi, așa că luna trecută și-a asigurat ofensiva prin semnarea unui contract pe cinci sezoane cu brazilianul Fernando, venit de la Șahtior Donețk.

Official announcement this week for Erling Haaland to join Man City… and so the same is expected for Karim Adeyemi to join Borussia Dortmund. Both deals are completed. ???????????????? #BVB

Borussia Dortmund will invest €38m on Adeyemi then want to sign one more striker too this summer.