Au început negocierile cu Edi Iordănescu: "Ofertă financiară foarte bună"

Au început negocierile cu Edi Iordănescu: &quot;Ofertă financiară foarte bună&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul selecționer Edi Iordănescu (48 de ani) este așteptat să revină pe banca tehnică în această vară.

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Edi Iordănescu este liber de contract de la finalul lunii octombrie, după un mandat de patru luni la Legia Varșovia. În ultimele săptămâni, fostul selecționer a fost ofertat de CFR Cluj, însă a declinat propunerea lui Ioan Varga, spunând că "prioritatea mea e un contract din străinătate".

Presa greacă: Levadiakos l-a ofertat pe Edi Iordănescu

Viitorul lui Edi Iordănescu ar putea fi în Grecia. Levadiakos, ocupanta locului 6 în ultimul sezon, i-ar fi făcut o "ofertă financiară foarte bună", anunță Metrosport. Grecii adaugă că negocierile dintre club și antrenorul român sunt în desfășurare.

Levadiakos caută un înlocuitor pentru Nikolaos Papadopoulos (54 de ani), grecul care a pregătit echipa în ultimele două sezoane, iar în această vară a decis să semneze cu APOEL Nicosia.

Edi Iordănescu a fost jucător în Grecia, la Panionios, în sezonul 1998/1999. Fără să aibă o carieră remarcabilă, fiul lui Anghel Iordănescu s-a retras în 2004, la doar 26 de ani și s-a dedicat carierei de antrenor. 

Levadiakos, club fondat în 1961, nu are niciun trofeu major în palmares. În ultimii ani a alternat sezoanele petrecute în liga a doua cu cele în prima ligă, cea mai recentă promovare fiind consemnată în 2024.

Edi Iordănescu: "Am fost contactat de CFR Cluj, dar prioritatea mea e un contract din străinătate"

Dorința lui Ioan Varga pentru banca tehnică a lui CFR Cluj a fost revenirea lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer a admis, în urmă cu două săptămâni, că a fost contactat de CFR Cluj, însă a transmis că se află în negocieri cu un club din străinătate

Refuzată de Iordănescu, CFR Cluj l-a numit în funcția de antrenor pe portughezul Antonio Folha.

"În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar după multe speculații, consider că este momentul să clarific situația.

În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele. La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat. Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine, in plus rămân extrem recunoscător si pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!! 

Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui Cfr, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate. Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este ca in acest moment situația mea rămâne încă neclara, iar Cfr are nevoie de un antrenor cat mai repede….

În ceea ce privește CFR Cluj, îl cunosc foarte bine pe domnul Nelu Varga și știu că de-a lungul vieții și al activității sale a depășit numeroase obstacole. De fiecare dată a demonstrat capacitatea de a se reinventa, de a găsi soluții și de a repoziționa clubul atunci când contextul a fost dificil. Are un instinct aparte, atât în viață, cât și în fotbal, iar dragostea pe care o are pentru CFR Cluj este incontestabilă. Fără implicarea și sacrificiile sale, este greu de imaginat unde ar fi fost astăzi clubul. CFR a trecut prin momente complicate, dar a continuat să meargă înainte și să rămână la cel mai înalt nivel.

În plus, am observat câteva decizii care, din punctul meu de vedere, sunt foarte inspirate pentru viitorul clubului. Revenirea lui Marian Copilu reprezintă un câștig important și sunt convins că va aduce echilibru, competență și plus valoare în activitatea clubului. De asemenea, implicarea lui Cadu este o veste excelentă. El este una dintre marile embleme ale CFR-ului, iar cluburile puternice au nevoie de oameni reprezentativi, care cunosc identitatea și valorile locului. Alături de domnul Mureșan, care prezintă o experiență extraordinară și parte importantă din istoria clubului, cred că există premisele formării unei noi echipe de conducere capabile și care să menegereze bine, să ia deciziile corecte și să ducă din nou CFR-ul pe culmile performanței.

În ceea ce mă privește, probabil că e chestiune de timp până când se va clarifica situația mea și atunci cu toții veți afla exact ce se întâmplă. Până atunci, mulțumesc tuturor pentru interes, respect și încredere", a transmis Edi Iordănescu, pe 5 iunie, într-o postare pe rețelele sociale.

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