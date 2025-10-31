La câteva ore după ce Legia Varșovia a fost eliminată în 16-imile Cupei Poloniei după 1-2 contra lui Pogon Szczecin, ziarul polonez Przegląd Sportowy anunță plecarea lui Edi Iordănescu de la echipă.

"Decizia a fost luată după eșecul din Cupa Poloniei, după o întâlnire între antrenor și conducerea clubului", scriu polonezii, care anunță că echipa va fi condusă la următorul meci de secundul spaniol Inaki Astiz (41 de ani).



Edi Iordănescu ar fi vrut să demisioneze de la Legia și în urmă cu o săptămână și jumătate, după 1-3 contra lui Zaglebie Lubin, însă Legia nu a acceptat să rămână fără antrenor înainte de pauza competițională din iarnă.



Iordănescu a preluat Legia Varșovia în vară și a cucerit Supercupa Poloniei. A calificat echipa în grupa de Conference League și o lasă pe locul 10 în Ekstraklasa, cu 16 puncte în 12 etape.



24 de meciuri a strâns Iordănescu la Legia: 11 victorii, 7 remize și 6 înfrângeri

Edi Iordănescu: "Sunt deschis pentru orice variantă benefică clubului"

Imediat după eliminarea din Cupa Poloniei, Edi Iordănescu a anunțat că își dorește să aibă o discuție cu conducerea clubului.



"Cred că în următoarele câteva ore va fi important să am o discuție cu conducerea și să discutăm anumite subiecte. Trebuie să luăm anumite decizii. Dacă nu schimbăm ceva, vom suferi. Există multă energie negativă în jurul echipei.



Am început cu câștigarea Supercupei, ne-am calificat în Conference League, dar acum e clar că ne lipsesc multe lucruri. Sunt lucruri pe care le pot rezolva, dar sunt și lucruri care nu sunt în controlul meu.



De ce spun că vreau o ședință cu conducerea? Pentru că vreau să fiu corect față de echipă, față de fani și față de club. Poate că vom putea readuce atmosfera bună și energia din jurul echipei. Sunt deschis pentru orice variantă benefică clubului", a spus Iordănescu, joi seară.

