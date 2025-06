Atacantul care în trecut rupea plasele la FC Argeș a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro în care a explicat ce urmează pentru el după succesul din acest sezon.

Arnold Garita: ”Mi-ar plăcea să mai joc în România!”

Garita a lăsat loc unei reveniri în Superliga României, însă a mărturisit că deocamdată este extrem de mulțumit la Hapoel Beer Sheva.

Atacantul din Camerun a vorbit printre altele și despre revenirea în Superliga României a lui FC Argeș, și le-a transmis un mesaj piteștenilor, dar și celor de la FCSB, echipa la care era așteptat în urmă cu un an. Atacantul camerunez care a rupt plasele la FC Argeș a fost aproape să semneze cu echipa patronată de Gigi Becali în vara anului trecut, înainte de transferul lui Daniel Bîrligea, însă totul a picat după ce finanțatorul l-a acuzat pe fotbalist că nu s-a prezentat la vizita medicală.

Ce urmează pentru tine după succesul din Cupă? Vei continua la Beer Sheva sau cauți o echipă nouă?

Sunt foarte fericit că am câștigat Cupa cu acest club pentru fani, pentru că avem niște suporteri fantastici și sunt cu adevărat bucuros și mândru să fac parte din acest club. Am semnat un contract pe doi ani cu echipa, așa că mai am încă un an rămas. Sunt foarte mândru și fericit că joc ’acasă’, mai am un an de contract, deci deocamdată sunt aici.