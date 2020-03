"Asta nu mai e fotbal!" Marius Sumudica a vorbit despre pandemia de coronavirus! Ce spune despre situatia din Turcia

Tehnicianul a comentat felul in care Turcia e afectata de Covid-19.

Formatia antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep, a pierdut partida impotriva lui Alanyaspor cu scorul de 1-0. Meciul s-a disputat cu portile inchise. "Sumi" crede ca fotbalistii sai nu au putut sa se concentreze la fotbal din cauza pandemiei de coronavirus.

"In Turcia sunt 5 cazuri, toate in aceeasi familie. Asta nu mai e fotbal, nu neaparat pentru ca am pierdut eu. De 3 zile se vorbeste doar despre acest virus. Am 14 jucatori straini cu familii in tari cu multe cazuri. E greu asa, nu poti sa te concetrezi, ei au copiii si sotiile in Franta, Belgia...Au vorbit numai despre coronavirus, despre meci deloc", a spus antrenorul la Digisport.

Sumudica a vorbit si despre masurile luate de autoritati impotriva raspandirii virusului asiatic.

"Turcii au fost atenti in ceea ce priveste legaturile externe. Au inchis cursele aeriene cu 9 sau 10 tari, de doua saptamani. Au inchis granitele cu Iran, cu Asia, probabil de asta nu s-a raspandit virusul. E mobilizare generala din punctul asta de vedere. Se dezinfecteaza in cabine, in vestiare, in autobuze. Dar trebuie sa fim atenti. Nu stiu daca iti dai 2-3 pufuri de dezinfectant pe mana si nu dai nu noroc e de ajuns. Din ce am citit, e mai amplu de atat" a mai spus Sumudica.

In ceea ce priveste campionatul din Turcia, antrenorul crede ca ar trebui suspendate toate meciurile, asa cum s-a intamplat in multe alte tari.

"Atmosfera e de antrenament, motivatie nu e, spectatori in tribuna nu sunt. Eu cred ca ar trebui oprit campionatul. Si probabil ca se va opri. Apoi, e dificil de facut programul, cat le dai jucatorilor vacanta, mai ales ca esti pe final de sezon. Nu poti sa incarci jucatorii, nu stiu, de o asemenea problema nu m-am mai lovit", a zis tehnicianul.