Asa vor arata fan-zone-urile la Euro 2020. UEFA obliga primariile sa respecte conditiile sau sa plateasca taxa de transmitere a meciurilor

La inceputul saptamanii, UEFA a prezentat autoritatilor locale oferta de organizare a spatiilor publice dedicate Euro 2020.

Walid Bensaoula, managerul UEFA pentru tarile-gazda ale Euro 2020, a prezentat in Romania conceptul de organizare a spatiilor de vizionare publica a meciurilor de la Campionatul European, altundeva decat in orasul-gazda Bucuresti. La intalnirea organizata la Palatul Victoria au fost prezenti reprezentantii mai multor autoritati locale interesate in a amenaja astfel de locatii.

In principiu, spatiile de vizionare publica vor fi asemanatoare cu Fan Zone-ul din Piata Constitutiei din Bucuresti, dar vor fi organizate dupa reguli speciale impuse de UEFA si fara nicio contributie financiara din partea forului european. Astfel, orice localitate din tara va putea solicita amplasarea in piete publice, parcuri sau stadioane de ecrane gigant pe care sa fie vizionate meciurile de la Euro 2020. UEFA va oferi gratuit un numar limitat de licente de transmisie TV ofertantilor care vor demonstra ca, pe langa vizionarea meciurilor, iubitorii fotbalului vor avea parte de experiente inedite, se vor putea distra pe parcursul Euro 2020 si vor trai la cote inalte bucuria fotbalului adusa de Campionatul European.

Subiectivitatea acestor criterii de selectie este dublata insa de evaluarea planului concret al oraselor organizatoare, prin care comunica daca fanii vor plati intrarea sau nu, si daca da in ce cuantum, daca locatia este una cu conotatii istorice sau turistice pentru respectiva localitate, care este gradul de securitate asigurat spectatorilor, ce facilitati de divertisment le ofera acestora. Organizatorii locurilor de vizionare publica vor trebui sa asigure gratuit spatii comerciale sponsorilor UEFA, la cererea acestora. Totodata, organizatorii locali nu pot angrena sponsori proprii care sunt in concurenta cu cei ai UEFA.

Cand se decid locatiile

Scrisorile de intentie ale autoritatilor locale pot fi trimise la Federatia Romana de Fotbal sau la Guvernul Romaniei pana la sfarsitul lunii ianuarie 2020. La acea data va fi cunoscuta aproape in totalitate componenta grupelor la turneul final si programul meciurilor. La sfarsitul lunii martie, UEFA va decide caror orase le acorda licenta gratuita de transmitere a meciurilor. Abia in aprilie 2020 grupele vor fi complete, dupa calificarea ultimelor 4 reprezentative provenite din play-off-ul Nations League.

In eventualitatea in care unele orase nu primesc girul UEFA, mai au totusi posibilitatea organizarii spatiilor de vizionare publica in sistem comercial, adică prin plata licentei de organizare la UEFA si fara nicio obligatie fata de sponsorii competitiei.

Pe durata turneului final, Bucurestiul va gazdui 4 meciuri: 3 meciuri din grupa C, programate pentru 14, 18 si 22 iunie 2020 si un meci din faza optimilor de finala, programat pe 29 iunie 2020. Toate cele 4 meciuri vor avea loc pe Arena Nationala din Bucuresti. In mai 2018, Parlamentul a aprobat scutirea de impozit pentru veniturile obtinute de firmele sau institutiile straine implicate in desfasurarea turneului final al Euro 2020 la Bucuresti, iar publicitatea legata de acest turneu va fi scutita de taxe. Facilitatile fiscale au fost solicitate de UEFA odata cu acordarea dreptului de organizare a competitiei, iar guvernantii s-au angajat sa le adopte in timp util. Guvernul Romaniei a prognozat ca turistii straini vor cheltui la Bucuresti peste 100 de milioane de euro pe durata turneului.