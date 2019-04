"Asta e problema noastra si asta trebuie sa invatam!" Verdictul lui Ilie Nastase dupa infrangerea Romaniei de la FED Cup

Ilie Nastase le-a felicitat pe fetele din echipa de FED Cup a Romaniei.

Fostul numarul 1 mondial, Ilie Nastase, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre infrangerea Romaniei de la FED Cup, in semifinale contra Frantei. "Nasty" este convins ca echipa Romaniei a facut tot ce era posibil pentru victorie.

"E obositor sa joci cat a jucat ea in ziua a doua, nu se astepta sa fie la dublu, e clar. Trebuie sa acceptam si infrangerile. Aici e problema, vorbeam si cu domnul Tiriac la telefon: noi suntem bucurosi numai cand castigam. Nu trebuie sa fim bucurosi ca am pierdut, dar nici sa nu ne intristam. O luam de la capat, sunt si alti de FED Cup, mai sunt si turnee de Grand Slam.



Am pierdut la cateva puncte, n-avem ce spune mai mult de atat. Se poate si mai bine, am vazut si declaratiile Simonei ca isi doreste sa castige FED Cup, e clar ca singura data cand poti sa joci pentru Romania. Suferinta trece repede si numai cu victorii. Daca incepe sa castige pe zgura pe la Madrid si Roland Garros, ii trece repede.



Ar fi fost bine sa avem 2 jucatoare ca Simona, nu? Bine, s-a accidentat si Begu si asta a fost. A fost foarte pe muchie meciul acesta. Asa cum am castigat in Cehia, la fel l-am pierdut pe acesta. Nu trebuie sa fim suparati. Eu nu am stat langa el, nu stiu cine era mai in forma, asta e decizia antrenorului, el stia cel mai bine. Am vazut si declaratiile Simonei ca antrenorul a luat toate deciziile si asa trebuia sa fie. Daca a fost o neinspiratie, nu ma bag sa spun, nu vreau sa-mi dau cu parerea.



Frantuzoaicele au fost numarul 1 la dublu in urma cu cativa ani, nu au jucat cu un dublu fara performante. A fost bine ca a intrat Simona ca era increzatoare dupa meciul la simplu, dar daca erau Begu cu Niculescu (era mai bine), aveau niste rezultate in spate. Nu s-a ajuns sa joace ele si asta a fost. Nu stiu daca intra Buzarnescu la dublu facea mai mult" a spus Ilie Nastase la Pro X.